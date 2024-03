Florentino Pérez se rende a Endrick

Neymar não foi tão festeiro quanto Ronaldinho nem tão profissional quanto Messi.

Os três podem mais.

A cena do pós jogo foi Florentino Pérez no vestiário do Bernabéu, recebendo a camisa de Rodrygo, dizendo a Endirck que o espera em Madri.

O início da era dos galáticos tinha Florentino contratando Luis Figo do Barcelona. O brilhante documentário da Netflix "O Caso Figo" mostra a obsessão do então candidato à presidência do Real Madrid.

Foi a maior transferência da história do futebol.

No ano seguinte, Florentino viajou a Turim, para tirar Zidane da Juventus e quebrar o recorde, outra vez.