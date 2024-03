Brasil acreditou em título mundial duas vezes após vencer a Espanha

Estava lá também em Brasil 3 x 0 Espanha, 30 de junho de 2013, final da Copa das Confederações, a segunda ilusão contra os espanhóis. Da mesma maneira, como em 1950, o Maracanã inteiro cantou, lindamente, mas foi "O Campeão", samba consagrado na voz de Neguinho da Beija-Flor: "Domingo, eu vou no Maracanã, vou torcer para o time que sou fã, Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão..."

Cada jogo é um jogo — perdão pelo chavão.

Desta vez, a seleção vive outra vez entre a euforia e a depressão. Ganhar da Inglaterra ajuda a recuperar a auto estima. Toda pessoa de bom senso sabe que isto não significa nada e que o trabalho será longo, árduo. Ganhar da Espanha não mudará esta realidade. Nem perder.

Populistas digitais falarão sobre o luxo ou sobre o lixo, no final do dia. Todo mundo sabe disso.

A razão está no meio. O Brasil tem bons jogadores e precisa montar um grande time, com eles. Não tem, depois de 15 meses com dois técnicos interinos. Dorival Júnior é ótimo ou Fabrício Bruno não pode jogar na seleção, tudo isto está abaixo do trabalho que será necessário realizar.

Em apenas nove jogos contra a Espanha, o Brasil venceu cinco, empatou dois e perdeu duas vezes.