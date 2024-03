Bahia de Rogério Ceni é sensação do Nordeste e garante liderança geral

A vitória do Bahia sobre o Maranhão por 1 x 0 parece suada, mas foi um massacre tático.

Rogério Ceni tem hoje o melhor time do Nordeste, um dos destaques do Brasil do início de ano.

Mais forte do que o Fortaleza, que dá sustos em sua torcida e perdeu duas vezes na mesma semana, para Ceará e Vitória.

O Bahia montou um 4-1-4-1 defensivo, com Gilberto, Kanu, Cuesta e Luciano Juba na defesa, Caio Alexandre como volante, Thaciano, Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Biel atrás do atacante Óscar Estupiñan.

Com bola, 3-2-5, sistema Guardiola, com Luciano Juba na saída de jogo com Cuesta e Kanu, Caio Alexandre como pivô defensivo, Éverton Ribeiro pouco à frente, ora meio-campista, ora atacante. Na frente, cinco enfileirados: Gilberto, Thaciano, Óscar, Estupiñan, Jean Lucas e Biel.

O W-M moderno de Rogério Ceni empurrou o Maranhão para o campo de defesa e poderia ter produzido uma goleada. O goleiro Moisés, da equipe de São Luís, foi destaque.