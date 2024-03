São Paulo caiu contra Mirassol, Água Santa e Novorizontino

Desta vez, empate com o Novorizontino, empate por 1 x 1, pênaltis perdidos por Michel Araújo e Diego Costa.

No passado, eliminações assim eram do Corinthians, derrota por 3 x 0 para o São José, em 1989, ou Palmeiras, Ituano em 2014, por exemplo.

Agora, parece comum ao São Paulo. Desde 2012, o São Paulo foi eliminado também pelo Penapolense, pelo Audax.

Contra o Novorizontino, o São Paulo teve enorme dificuldade para jogar pela direita, exceto no lance do gol, criado num contra-ataque de Lucas, cruzamento para Ferreirinha marcar. O Novorizontino defendia-se com cinco homens, quatro no meio, apenas Neto Pessoa no ataque. Marcou 1 x 0 aos 12 minutos, cruzamento de Lepu, gol de Rômulo, de cabeça.

Dava tempo para a virada. O São Paulo teve dificuldade de se infiltrar. Não é culpa do técnico, não é hora de mudança, mas de compreensão das razões que têm feito o clube passar por situações pelas quais não passava no passado.