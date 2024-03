Red Bull suspende mulher que acusa Horner e caso pode parar na justiça

Entenda o caso Horner

A suspensão da funcionária ocorreu depois de uma investigação interna feita por advogados contratados pela empresa Red Bull concluir que não havia motivos para que Horner fosse considerado culpado de má conduta.

Um dia depois do anúncio dessa conclusão de uma investigação, que durou oito semanas, foi vazado um dossiê com as supostas provas contra o chefe da Red Bull.

A funcionária, então, continuava ligada à equipe e trabalhando normalmente. Depois do vazamento, Horner usou a primeira corrida do ano, no Bahrein, para demonstrar que tinha o apoio de Yoovidhya, que posou ao seu lado durante o GP do Bahrein, e da esposa, a ex-Spice Girl Geri Halliwell, que também compareceu à prova.

A aparente calmaria não durou muito: ainda no sábado, o pai de Verstappen, Jos, declarou que a situação interna era insustentável se Horner continuasse. É sabido que os Verstappen estão do lado austríaco da Red Bull, alinhado com Helmut Marko, que tem se mantido longe das declarações polêmicas desta vez.

Já na Arábia Saudita, chegou a vez do próprio tricampeão Max Verstappen falar. Ele disse que seu pai "não é um mentiroso" e garantiu que segue alinhado com ele e com o empresário. Sobre Horner, ele não fez nenhum comentário negativo, mas deixou claro que, na sua visão, o mais importante são os resultados e não figuras individuais na equipe.