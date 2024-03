Max Verstappen dá apoio ao pai após polêmica e deixa chefe Horner de lado

Max Verstappen repetiu seu discurso de focar na performance na pista em meio a todas as especulações que o cercam, principalmente depois que seu pai, Jos Verstappen, disse que a Red Bull iria "explodir" caso o chefe da equipe, Christian Horner, permanecesse no cargo. Horner havia passado por uma investigação interna a respeito do comportamento em relação a uma funcionária da equipe, e foi absolvido dias antes da declaração.

Mas o que mais chamou a atenção no discurso de Verstappen é que, ele, assim como tinha acontecido nas entrevistas que deu logo depois da absolvição de Horner, não demonstra claro apoio ao chefe. E com uma diferença: a história é diferente quando ele fala do próprio pai.

Verstappen sobre o pai, Jos: "Somos uma equipe e será sempre assim"

"Nós somos uma equipe. Eu, meu pai e o [empresário] Raymond, todos juntos. E será assim para sempre. E é claro que, como filho do meu pai, seria estranho estar do outro lado. Mas, do meu lado, eu só quero focar no lado da performance", disse o tricampeão. "Eu não espero e não me vejo na F1 sem eles do meu lado, com certeza." Ele ainda completou dizendo que o pai "não é um mentiroso".