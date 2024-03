Verstappen lidera 1º treino na Arábia Saudita seguido de perto por Alonso

Na Ferrari, Carlos Sainz participou, mesmo ainda não estando 100% recuperado. O espanhol deixou o paddock antes de terminar seus compromissos na quarta-feira, e chegou pouco antes da primeira sessão de treinos livres. Ele foi o sexto colocado.

A Alpine até deu algum sinal de melhora, com Esteban Ocon terminando em 13º. Mas, efetivamente, a Alpine foi quem se classificou mais atrás dentre aqueles que usaram os pneus macios, então os problemas do time continuam mesmo em uma pista bem diferente do Bahrein.

A sessão em si correu sem grandes problemas, mesmo na desafiadora pista de Jeddah. Lance Stroll tocou o muro de leve em determinado problema, mas seguiu o treino normalmente. E Max Verstappen chegou a reclamar via rádio de inconsistências na entrega do motor. Semana passada, a reclamação era a respeito das descidas de marcha, e ele venceu, fez a volta mais rápida e liderou todas as voltas.

Outra reclamação foi de Leclerc, mas não em relação ao carro da Ferrari, que não apresentou a mesma diferença de temperatura entre dianteiro direito e esquerdo que atormentou a vida do monegasco na primeira corrida do ano. A "bronca" do piloto da Ferrari foi com a limpeza da pista. "Tem sacos plásticos em toda parte".

Os pilotos devem passar mais perto do muro na segunda sessão, que é mais representativa por ser realizada no mesmo horário da classificação da sexta e da corrida do sábado. Ela começa às 14h pelo horário de Brasília e às 20h locais, ou seja, quando já é noite em Jeddah e as temperaturas são mais baixas. É por isso, inclusive, que as equipes aproveitam essa segunda sessão para fazer simulações de classificação.