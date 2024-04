Palpites: teremos duas grandes zebras nas finais pelo Brasil

No mais, muita emoção, principalmente em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Ceará e na Bahia.

Mas já adianto para vocês: teremos duas grandes zebras nessas decisões.

Pelo menos é o que aponta o Data-Neves, instituto de previsões futebolísticas mais confiável do Brasil!

Grêmio 0 x 1 Juventude. Aí está a primeira zebra. O time de Renato Gaúcho será surpreendido em sua casa e perderá mais um título nesta temporada!

Ceará 2 x 3 Fortaleza. Duelo difícil, mas a apurada técnica do Leão do Pici prevalecerá!

Palmeiras 2 x 2 Santos. Esta será a segunda grande zebra. Sim, pessoal, mesmo com o 1 a 0 sofrido na Vila o Palmeiras ainda é o franco favorito ao título paulista. Mas, assim como em 2018, verá mais um rival dando a volta olímpica em sua linda arena.