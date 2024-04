Me parece óbvio o nome que o SP buscará quando Carpini cair

Mas agora, conhecendo um pouco dessa bagaça chamada futebol, dou meu palpite: a sua queda não demorará.

Acontece que, do jeito que a coisa anda lá pelos lados do Morumbi, ele só dará a volta por cima se conseguir resultados excepcionais na sequência da Libertadores e nos primeiros jogos do Brasileiro.

E, pelo que temos visto, é pouco provável que isso aconteça.

Bem, mas e aí, quem o São Paulo buscará para comandar sua equipe?

Eu tenho um palpite!

Caso o Bahia perca a final do Baianão para o Vitória, sinto que Rogério Ceni não resistirá à pressão.