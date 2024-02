River Plate procura Calleri, do São Paulo, e argentino recusa conversa

O River Plate, da Argentina, procurou o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, mas o camisa 9 do Tricolor sequer abriu conversas. Destaque do clássico que ajudou a quebrar o tabu em cima do Corinthians, na Neo Química Arena, o atleta não tem interesse em deixar o clube do Morumbi.

Revelado pelo All Boys, clube da grande Buenos Aires, Calleri ganhou destaque no rival do River Plate, o Boca Juniors, antes da sua primeira passagem pelo São Paulo, em 2016.

A informação do interesse do River Plate em Calleri foi dada primeiro pelo jornalista Augusto César da Argentina e confirmada pelo Blog.