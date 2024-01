Só falta assinar. O São Paulo fechou o empréstimo do volante Gabriel Neves ao Independiente, da Argentina, por empréstimo de um ano com uma opção de compra considerada boa para o São Paulo. O clube argentino arcará com os custos de salário do jogador uruguaio.

Após ficar fora dos planos do clube para a temporada, o São Paulo num primeiro momento chegou a discutir com os advogados uma rescisão amigável. A ideia mudou após chegarem propostas do Fortaleza e do Independiente.

Uma fonte ouvida pelo blog disse que as duas ofertas eram boas, mas os argentinos acabaram vencendo a concorrência.