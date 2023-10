O Botafogo trabalha para fechar nos próximos dias o valor final da venda dupla de Lucas Perri e Adryelson para o Lyon. O clube francês vai desembolsar pelos dois, com bônus incluídos, pelo menos 20 milhões de euros (nada abaixo dos R$ 106 milhões).

Juntos, o goleiro e o zagueiro vão render inicialmente ao Glorioso, de forma fixa, um montante entre 15 e 17 milhões de euros (entre R$ 80 e 90 milhões). As duas saídas estão combinadas para acontecer somente em janeiro de 2024.

Valorizados com as recentes convocações à seleção brasileira, os destaques do time carioca já têm, inclusive, um acordo verbal com os franceses. Ambos vão assinar por três temporadas, com opção de renovação por mais uma temporada.