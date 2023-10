Já a advogada Fernanda Soares entende que a proposta não fere os direitos humanos. Ela conta que homens e mulheres têm estruturas físicas distintas, o que faz com que suas capacidades físicas no esporte também sejam distintas.

"Quando falamos de esportes que exigem um bom desempenho físico para uma boa performance, afirmar que não há vantagens competitivas de corpos que se desenvolveram no gênero masculino é algo extraordinário e alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Nós ainda não temos estudos suficientes que nos permitam ter a certeza de que não existe essa vantagem", afirma a especialista em direito desportivo.

"O PL não está isolado de entendimentos que entidades desportivas já chegaram, como no caso da FINA, a Federação Internacional de Natação. A entidade, em agosto, criou uma categoria aberta para incluir atletas transgêneros na modalidade. Além disso, desde o ano passado, a FINA restringiu a participação de mulheres trans que passaram pela transição após os 12 anos de participar de provas de competições internacionais. Não se trata, de forma alguma, de exclusão de pessoas trans do esporte, mas de uma adequação nas categorias de competição", acrescenta Fernanda Soares.

O deputado Jessé Lopes (PL), autor do projeto, justifica que a proposta tem o objetivo de assegurar a igualdade de condições entre atletas, destacando a superioridade de condicionamento físico de jogadoras trans em relação às mulheres não trans. O PL prevê uma multa de 10 salários mínimos para Federações, entidades e clubes desportivos que descumpram com a normativa estadual.

"Tendo em vista que algumas federações internacionais atualmente já têm barrado o acesso de atletas transexuais em competições femininas, nosso projeto visa defender as mulheres e garantir que espaços exclusivos no esporte sejam delas, oferecendo a notoriedade feminina que o todo esporte merece", declarou.

Apesar do gênero declarado pelo atleta, a justificativa do PL ressalta que, sob o aspecto fisiológico, o corpo do atleta foi condicionado com o hormônio masculino testosterona. Exames antidoping, que monitoram os níveis permitidos de testosterona, podem resultar na perda de títulos, caso ultrapassem os limites estabelecidos.