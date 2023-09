O Lei em Campo ouviu especialistas para saber o que eles pensam do modelo de SAF aprovado pelos sócios do Fortaleza.

"A Lei das SAF tem dentre seus pontos fortes o de não restringir as possibilidades de formatação dos clubes-empresa. Com isso, abre-se a possibilidade de os clubes seguirem formatos mais conhecidos no mercado como Vasco e Botafogo, em que investidores detêm o controle, mas também modelos menos usuais, como o do Bayern de Munique, no qual o clube associativo tem o controle do clube. Qual modelo será mais vencedor no Brasil, ou mesmo se ambas as estruturas societárias vão ser eficientes, vai depender da gestão dos clubes-empresa e da sua capacidade de adaptação ao mercado brasileiro. Afinal, o Brasil tem suas particularidades, e elas devem ser compreendidas sob o risco de o negócio não vingar", afirma Rafael Marcondes, advogado e professor nas áreas de direito desportivo e de entretenimento.

O economista Cesar Grafietti enxerga alguns pontos positivos neste modelo de SAF, mas também muitas dúvidas.

"O aspecto positivo é a transformação em SAF, que permite maior profissionalização da gestão. Mas ainda assim, para um clube organizado como o Fortaleza, o impacto real é pequeno, pois o clube já é bastante organizado. As dúvidas são várias. A primeira, é por que algum investidor seria minoritário junto com uma associação, que mantém o caráter político e que tem como sustentação do seu sucesso a presença do Marcelo Paz? E quando ele deixar o clube, quem garante que o modelo e os processos seguirão os mesmos?", questiona.

"A ideia de poder oferecer ações em garantia parece tentadora, mas quem empresta analisa uma série de fatores, que começam sobre a capacidade de pagamento. A capacidade do Fortaleza não aumenta porque há ativos a dar em garantia. Além disso, dificilmente alguém emprestaria recebendo menos de 51% das ações em garantia, movimento que conferiria gestão em caso de executá-las por falta de pagamento. Afinal, porque ter 30% de um clube que já não está sendo bem gerido, e por isso precisei receber as ações em pagamento? Isso vale para o Fortaleza, e para qualquer outro clube que queira adotar essa estratégia. Sem algum tipo de ingerência na SAF, acho improvável que alguém opte por ser minoritário. E, ingerência não é ter assento no conselho de administração, mas capacidade de controlar a área financeira, de dizer não, de se apropriar de parte da gestão esportiva", acrescenta o economista.

A SAF do Fortaleza terá como um dos principais pontos a possibilidade de realização de investimentos e empréstimos com maior facilidade, já que vai dispor das ações como garantia para essas transações, aprofundamento em processos de governança corporativa, gestão empresarial, auditoria e compliance. Isso ainda prepara o clube para receber um possível investimento, se mantendo competitivo contra aqueles que já viraram SAF.