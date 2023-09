O jogo que deu ao São Paulo o primeiro título de Copa do Brasil em sua história rendeu à TV Globo a maior audiência do futebol no ano na região metropolitana da capital paulista. O empate em 1 a 1 com o Flamengo registrou 31 pontos de média na praça, com 58% de participação sobre o total de televisores ligados durante o período com bola rolando, entre 16h02 e 18h09.

Os dados são os consolidados pela Kantar Ibope Media. Cada ponto em São Paulo equivale a 206.674 indivíduos, ou 76.953 casas. Ou seja, a média da finalíssima da Copa do Brasil na região ficou em 6,4 milhões de espectadores ao longo da decisão. Foi o maior índice de audiência do futebol no ano e também desde a final da Copa do Mundo de 2022, em dezembro passado.

No Rio de Janeiro, o jogo marcou 32 pontos de média e fez 57% de participação. Esse último índice inclusive só perdeu para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro, quando o Flamengo acabou derrotado pelo Al-Hilal em jogo que foi visto em média por 58% dos aparelhos ligados. Na região metropolitana do Rio, cada ponto no Ibope representa 125.045 indíviduos, ou 49.547 residências. A média, portanto, ficou em pouco mais de 4 milhões de espectadores ao longo do jogo.