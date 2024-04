John Textor faz mal ao futebol brasileiro (possivelmente de propósito)

O empresário americano está fazendo mal ao futebol brasileiro. Mau perdedor e irresponsável são adjetivos suaves diante do estrago que pode estar em curso. Sem história por essas bandas, ele tenta acabar com a credibilidade de um dos nossos maiores patrimônios. Com bravatas. Sem provas. Sob o silêncio da CBF.

Ontem, ele deu mais um passo na direção do absurdo. Ainda sem mostrar evidências, acusou cinco jogadores do São Paulo de entregarem o jogo para o Palmeiras, na derrota por 5 a 0 pelo Brasileirão 2023. Ao não apontar nomes ou mostrar evidências, colocou em xeque todo o elenco do clube. Meteu o dedo na pessoa física.

Manipulação de resultados é assunto seríssimo. O senador Jorge Kajuru destacou hoje a importância da CPI que iniciará seus trabalhos em abril, afirmando que "mais de 100 partidas de futebol disputadas em 2023 estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores".