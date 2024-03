Fome dos times pequenos nos estaduais supera capacidade dos grandes?

A reta final de alguns campeonatos estaduais parece colocar em dúvida o tamanho da diferença entre grandes e pequenos, entre ricos e modestos.

O Vasco tomou um sufoco imenso do Nova Iguaçu. Completamente à vontade no Maracanã lotado, a equipe finalizou 26 vezes, 13 na meta, duas na trave. Não à toa detém a segunda melhor campanha do Carioca. O Cruzmaltino também criou bastante e acertou o poste em duas oportunidades, mas o empate saiu barato.

Ramón Díaz reclamou do cansaço pelo confronto de quinta pela Copa do Brasil. O calendário é apertado, sem dúvida. Mas o sufoco contra o Água Santa (nono colocado no Paulista) fica na conta do próprio Vasco. Não precisava ter sido tão difícil.