Terra pode já ter ultrapassado limite de aquecimento de 1,5°C

As temperaturas globais já ultrapassaram 1,5°C de aquecimento e podem passar de 2°C no final desta década, de acordo com um estudo inédito no mundo que eu liderei. As descobertas preocupantes, baseadas em registros de temperatura contidos em esqueletos de esponjas marinhas, sugerem que a mudança climática global avançou muito mais do que se pensava anteriormente.

As emissões de gases de efeito estufa pela Humanidade impulsionam o aquecimento global. A obtenção de informações precisas sobre a extensão deste aquecimento é vital, pois nos ajuda a entender se eventos climáticos extremos são mais prováveis no futuro próximo e se o mundo está progredindo na redução das emissões.

Até o momento, as estimativas do aquecimento da parte superior do oceano foram baseadas principalmente em registros de temperatura da superfície do mar, mas esses registros datam de apenas 180 anos. Em vez disso, estudamos 300 anos de registros preservados nos esqueletos de esponjas marinhas de vida longa do leste do Caribe. Em particular, examinamos as mudanças na quantidade de uma substância química conhecida como estrôncio em seus esqueletos, o que reflete as variações nas temperaturas da água do mar durante a vida do organismo.