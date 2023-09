John Elkington: ESG ganhou espaço em empresas, mas não mobiliza mudanças

Quando analisa o atual momento do mundo, Elkington olha para a frente: no meio da ebulição de narrativas e governos de direita que se apropriam da destruição, o otimismo está com as novas lideranças —sobretudo com jovens e mulheres.

''Acho que vejo na nova geração de executivos, muitos dos quais são mulheres, e tem dentro de si uma sensação muito clara de que o lado social é tudo ou nada. E você vê isso também na geração mais jovens, que têm cada vez mais influência na corrida para trazer talentos e também politicamente: agitar, protestar e, num número crescente de países, a votar.''

ESG em meio a realidades diferentes

Imagem: iStock

Mesmo que unifique agendas, a estrutura de ESG se dá de diferentes formas quando empregada para cada região —e essa reflexão passa por Elkington ao tratar sobre o assunto.

No Brasil, questões estruturais como as desigualdades raciais e sociais atravessam o mercado (que muda a passos lentos) sem deixar de abrir procura por profissionais altamente gabaritados para as áreas.