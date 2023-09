Parece impossível, mas não é: peixes podem se afogar. Saiba como

Ilustração da respiração marinha da maioria dos peixes através de brônquios com trocas gasosas Imagem: Reprodução/ Acervo pessoal/ José Sabino

Já aconteceu?

Em junho, milhares de peixes foram encontrados mortos na costa do Golfo do México, no estado do Texas (EUA), devido à alta temperatura da água na região. Eles surgiram boiando aos montes, conforme mostrou o Parque Municipal Quintana Beach na ocasião.

Temperatura tem relação com O2. Se a temperatura da água sobe, há maior agitação molecular, o que resulta na diminuição da pressão parcial de oxigênio dissolvido e, no limite, isso pode levar os animais —como peixes—, à hipóxia, ou seja, à diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos.

O oxigênio é essencial para as funções das células. Se a queda de oferta for muito intensa, isso pode levar à redução da saúde dos tecidos e, por falta de oxigênio, o organismo pode morrer, explica o biólogo José Sabino, professor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).