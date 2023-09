Pego carona nos pensamentos de Acauam Oliveira que sugere que o Racionais MC 's é um dos acontecimentos estéticos mais relevantes da história recente do Brasil. Quem nasceu e se constitui como sujeito a partir das periferias e favelas brasileiras nas últimas três décadas sabe disso há alguns anos, o restante do país, especialmente suas instituições, estão descobrindo agora. Antes tarde do que mais tarde.

Organizado pelas pesquisadoras Daniela Vieira e Jaqueline Lima dos Santos, que me inspiram profundamente, o livro "Racionais: Entre o Gatilho e a Tempestade é um documento essencial para entender o Brasil, os brasis e a nossa história recente. Nele, autoras e autores fazem uma análise profunda e detalhada sobre as múltiplas camadas da obra produzida pelo Racionais, do primeiro ao último álbum. Por vezes, letra por letra.

Passam por tudo: da contribuição estética do grupo para toda uma geração do rap nacional a discussões que estão na ordem do dia do debate público, como a luta contra o racismo que estrutura as instituições nacionais e a construção das masculinidades, para ficar em dois exemplos.

Se as pessoas decisoras do país passassem mais tempo lendo obras relevantes feito essa e menos a performar nas redes sociais, talvez tivéssemos alguma chance de aproximar o que pensa quem ocupa as salas com ar condicionado de última geração com as necessidades reais de quem saiu para trabalhar hoje, às 4 da manhã. Num ônibus cuja janela nem abre direito.

A obra do quarteto paulistano sempre foi relevante para esse segundo grupo de pessoas, pois entregou uma gramática social a elas: nós existimos, quase não temos direitos assegurados num país fundado e organizado pela exploração e a violência; e precisamos saber de quem cobrar.

Por isso, eu brinco, mas é muito sério: Racionais foi a aula de sociologia de uma geração, em que poucos acessaram com regularidade a matéria no ensino público. Foram suas letras que explicaram que as constantes aulas vagas que tivemos não eram uma coincidência, ou responsabilidade de professores e professoras, mas, sim, um projeto de país.