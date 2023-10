Ninguém é feliz subordinado ao tráfico ou à milícia, muito menos a uma polícia que violenta ao invés de proteger

Assim como deve ser o sentimento no Oriente Médio. O papo é reto e só há um desejo: permanecer vivo, ainda que com seus altos custos. Não se tem escapatória, tá ligado?

Para onde olhamos, há mortes e, mais uma vez, sou chamado à emoção por só sentir pelas pessoas que partem, vítimas todos de um processo (in) civilizatório predador.

Por temer o aumento de armas, sua circulação e para onde caminhamos enquanto cidade —sinto pelo Rio, mas também por Jequié (cidade baiana mais violenta do Brasil e com uma recente chacina), pelo estado, pelo país e, porque não, pelo mundo.

Nesse amontoado de sentimentos, só mesmo cenas como a de Simone Biles e Rebeca Andrade dançando colorem as retinas, assim como faz brotar um riso passageiro o vídeo do feirante fazendo sua versão do hit de Bruno Mars. Quem dera a realidade fosse simples, generosa e bonita assim.

Por ora, sigo escutando, aprendendo e me solidarizando com nossos desafios diários que não são poucos, como a recente armada contra o casamento homoafetivo no país. Vejam, não nos falta o que defender.