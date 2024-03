Maverick da Vasp: como carrão da Ford virou barganha por causa de sogra

Segundo o médico, o cupê com motor de quatro cilindros pertenceu a um ex-piloto da Vasp, companhia aérea que foi à falência há mais de dez anos.

As tratativas para a compra do bólido, no entanto, começaram bem antes disso, na década de 1980 - e tiveram como impulso uma espécie de conflito familiar.

"Esse Maverick era o xodó do piloto, só que a mulher dele não gostava do carro porque o marido sempre usava o cupê para visitar a mãe no interior de São Paulo", conta Sergio

Minervini acrescenta que, naquela época, o ex-funcionário da Vasp chegou a comprar um Ford Escort XR3 novinho para agradar a companheira, mas nem assim as reclamações cessaram. Foi então que o antigo dono decidiu abrir mão do Maverick azul.

"Era a segunda metade dos anos 1980 e o proprietário pedia algo em torno de 18 mil cruzados pelo carro. Eu queria fechar negócio, mas não tinha tanto dinheiro".

De acordo com o Doutor Corcel, o piloto "insistiu" na venda e disse que aceitaria metade da pedida original. Ainda assim, os valores ainda estavam bem distantes das condições financeiras do médico.