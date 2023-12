Ex-ator mirim da Globo ressurge 'reaprendendo a dirigir' após levar tiros

Denúncia na Globo e aceleradas na casa de Doria

Hundadze não se intimida nem com a presença da polícia e faz xingamentos em frente à casa do governador Imagem: Reprodução

No início de 2020, as infrações postadas por Guillermo no Youtube foram tema de reportagem da Globo. Na ocasião, o programa "Bom Dia Brasil" veiculou dois vídeos postados pelo youtuber, nos quais ele aparece acelerando automóveis em vias públicas de São Paulo, onde reside, dirigindo bem acima do limite de velocidade. As aceleradas do jovem também apareceram no "Fantástico", também da Globo.

Na mesma época, vídeos mostram Hundadze passando de moto em frente à casa do então governador João Doria (PSDB), na Zona Oeste da capital, para xingá-lo por conta da quarentena, decretada para conter a disseminação do coronavírus.

Em outra postagem, Guillermo aparece dirigindo um Mercedes-Benz em frente à residência do político, supostamente durante a madrugada, e não se intimida com a presença de policiais militares que ficam de plantão no local.

"Ele [Doria] não me deixa trabalhar. Tira minhas noites de sono e eu tiro a dele. Votei no Doria como muita gente, posso falar", diz na gravação. No momento em que passa pelo imóvel, Hundadze grita, com as janelas do carro abertas: "Vai trabalhar, Doria! Vai se ferrar, seu jumento!"