IPVA fica mais barato em 2024 em SP; veja preços, calendário e descontos

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo acaba de divulgar, nesta quinta-feira (21), as alíquotas e o calendário de pagamento do IPVA 2024, que ficará em média 4,1% mais barato para os proprietários de veículos registrados no estado, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

É a primeira queda nos preços médios, após dois anos consecutivos de aumento.

A tabela com o valor venal para o cálculo do imposto foi publicada hoje em edição suplementar do Diário Oficial do Estado.Você pode conferir o valor do seu veículo em uma versão simplificada da tabela, na página do Sivei (Sistema de Veículos) no portal da Secretaria da Fazenda e Planejanento. Basta informar a placa.