Baleado, ex-ator da Globo caça cliques com aceleradas e brigas no trânsito

Em outra publicação feita na época em seu canal do YouTube, ele "costura" em meio ao tráfego a 130 km/h na Marginal Tietê, na capital paulista, quase colidindo em outros automóveis. Os limites nessas vias são de, respectivamente, 100 km/h e 90 km/h, dependendo do trecho.

Na época, a Volvo enviou nota dizendo que "teve ciência dos vídeos publicados" e lamentava o uso do veículo "nessas condições", além de destacar que seu departamento jurídico tomaria "as medidas necessárias". As ilegalidades foram publicadas em vídeo após a devolução do veículo.

Denúncia na Globo e aceleradas na casa de Doria

Hundadze não se intimida nem com a presença da polícia e faz xingamentos em frente à casa do governador Imagem: Reprodução

No início de 2020, as infrações postadas por Guillermo no Youtube foram tema de reportagem da Globo.

Na ocasião, o programa "Bom Dia Brasil" veiculou dois vídeos postados pelo youtuber, nos quais ele aparece acelerando automóveis em vias públicas de São Paulo, onde reside, dirigindo bem acima do limite de velocidade. As aceleradas do jovem também apareceram no "Fantástico", também da Globo.