Ex-ator mirim da Globo é baleado por PM após discussão no trânsito

Guillermo Hundadze, 25, ex-ator mirim da Globo e youtuber, foi baleado após uma briga de trânsito com um policial militar na tarde desta segunda-feira (23), na Ponte das Bandeiras, região central de São Paulo.

A informação foi confirmada a Splash pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). "De acordo com informações, ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem [Guillermo] desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu", diz a corporação em nota.

Ainda segundo a SSP, Guillermo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado. "As armas foram apreendidas, bem como as munições e um spray de pimenta que estava no carro do indivíduo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local", conclui o texto da SSP.