Carinho que faz mal: 5 'cuidados' que na verdade vão estragar o seu carro

A técnica utiliza produtos que podem ser adicionados diretamente no tanque ou no cárter, com o objetivo de remover a carbonização naturalmente causada pela queima do combustível e do lubrificante consumido no processo.

Segundo Everton Lopes, a prática pode causar danos no lugar de benefícios - especialmente em veículos bastante rodados e que não costumam ser abastecidos com combustível aditivado.

Segundo ele, o "flush" é capaz de danificar componentes internos, como bronzinas, anéis e camisa do pistão, trazendo risco até de travamento do propulsor - o que exigiria uma retífica.

"Não recomendo, sobretudo se o motor apresentar alta quilometragem e maior consumo de óleo, por conta do desgaste natural dos componentes internos, com formação de borra", avalia.

Segundo o especialista, o ideal, nesse caso, é desmontar o propulsor e efetuar limpeza mecânica com escova e produto específico, de forma a retirar todos os resíduos antes de montá-lo novamente e colocá-lo para funcionar.

Lopes explica por que a limpeza química pode ser bastante nociva - ainda mais se não for acompanhada em seguida da troca do óleo lubrificante.