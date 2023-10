Manutenção da moto: o que dá para fazer em casa e o que precisa da oficina

"É muito importante ficar atento à folga do manete de embreagem. Tem que ter ali uns 2 mm de folga entre você apertar o manete e a embreagem começar a funcionar", explica Alexandre. Cuidado, contudo, para não deixar a embreagem muito justa, pois poderá causar desgaste prematuro do componente. "Se ficar sem folga, é como se você pilotasse com a embreagem acionada", alerta.

Muitas motos de baixa cilindrada ainda têm freios a tambor na roda traseira. A regulagem do tambor de freio é bastante simples. Aperta-se o varão que aciona as sapatas internas - porém apenas até o final de seu curso. Se chegar no fim e o freio ainda estiver fazendo barulho ou com pouca eficiência, será preciso trocar as lonas (ou sapatas). Tarefa para um profissional da área.

No caso dos freios a disco, presentes na dianteira da maioria das motos, fique atento a ruídos metálicos ou perda da eficiência de frenagem. Pode ser indício de que as pastilhas "acabaram". Também verifique o nível do fluido de freio, que deve ser trocado a cada 10.000 km, ou anualmente, de preferência em uma oficina.

"O melhor é trocar todo o fluído, e não apenas uma parte (a sangria), quando se substitui a pastilha. O custo é baixo, e o resultado, garantido", explica o mecânico Alex Bongiovanni, de São Paulo (SP).

Barulho no motor

Com 35 anos de experiência com motocicletas, Alexandre Sauro afirma que é comum os motociclistas chegarem à sua oficina reclamando de barulho no motor. Geralmente, nesses casos, o ideal mesmo é levar para o mecânico.