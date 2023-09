Funções secretas: como desbloquear recursos que seu carro esconde de você

No caso do VW T-Cross, em unidades equipadas com o motor 1.4 TSI, é possível ativar na central multimídia os mostradores do Modo Sport, que exibem força G, pressão do turbo e temperatura do óleo - disponíveis de fábrica no Polo e Virtus GTS e no Jetta GLI.

Considerando versões equipadas com painel digital, independentemente do modelo, há outras modificações disponíveis, diz Junior. As funcionalidades que podem ser destravadas dependem do modelo e do respectivo ano de fabricação - muitas vezes, é necessário informar o número de série do veículo para saber as opções de coding disponíveis para ele.

VW Nivus Highliune pode receber faixa de LED no painel e mais de 40 funcionalidades escondidas, via software Imagem: Reprodução

"No caso do T-Cross, o marcador de velocidade vai até 260 km/h. É possível aumentar para 320 km/h. Também dá para mudar a escala do velocímetro para que exiba intervalos de 10 km/h", relata.

Outra modificação popular em veículos da VW, independentemente do modelo, é alterar o indicador de autonomia no painel, seja analógico ou digital: em vez de mostrar apenas a quilometragem restante, dá para exibir a quantidade de litros que falta para encher o tanque, explica.

Também é possível, em modelos dotados de painel digital, destravar o menu que permite escolher diferentes cores, em veículos nos quais a opção não é oferecida.