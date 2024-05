Líder dos SUVs médios desde 2016, Jeep Compass deve perder o posto em maio

No lugar das demais, criou duas opções com o 2.0 turbo a gasolina de 272 cv, Overland e Blackhawk. Elas mantém a tração 4x4 e dão ao carro muito agilidade, transformando-o em uma opção até para quem cogitava comprar um SUV premium de entrada. Houve também redução de preços.

Os do Corolla Cross foram mantidos. Porém, sempre foram um destaque. Preço é um dos apelos do produto também. Mas e as mudanças? Houve reestilização na dianteira e o freio de estacionamento no pedal foi substituído por um elétrico. Essas são as alterações principais.

Foram elas as responsáveis pelo sucesso do Toyota em maio? Ainda é cedo para dizer, pois estamos falando de um único mês. Os próximos dirão se o Corolla Cross será capaz de ultrapassar o Compass no acumulado do ano, ou se este foi só um fenômeno isolado.

Independentemente do futuro, o Corolla Cross conseguiu dar seu recado. Que Tiggo 7, que nada! A ameaça ao Compass sempre foi, e continuará sendo, o modelo da Toyota.

