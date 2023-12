Se acha melhor ter esta experiência apenas de tempos em tempos, outra alternativa são aplicativos que oferecem caronas remuneradas. Por lá, o interessado consegue fazer um dinheiro extra e ainda ganha companhia no caso de viagens longas.

Seja qual for a sua alternativa, o que não pode faltar é a manutenção do veículo em dia. Não dá para colocar um carro para rodar bastante, em condições severas, sem que ele esteja em ordem.

No vídeo acima explico quais são as possibilidades de fazer um dinheiro extra com seu veículo e o que você precisa ficar atento para não ter problemas.

