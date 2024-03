Influencer tem orgasmo ao fazer abdominal; o que ciência diz sobre isso?

Déia atribuiu o prazer a um "coregasmo", ou seja, um orgasmo pela estimulação dos músculos da região do core.

O que diz a ciência?

Existem mais relatos do que pesquisas científicas que comprovam que o orgasmo pode ser atingido somente por movimentos do corpo, sem estimulação mental.

A liberação de hormônios típica das atividades físicas (como serotonina e endorfina) e o aumento do fluxo sanguíneo na região pélvica criam um cenário favorável para o prazer sexual.

Uma das primeiras menções ao assunto aconteceu em 1953, no livro "Sexual Behavior in the Human Female", escrito pelo biólogo e sexólogo norte-americano Alfred Kinsey.

Nos resultados, 5% das mulheres entrevistadas disseram ter orgasmos durante a prática de exercícios.