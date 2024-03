Influencer diz que teve orgasmo em exercício físico: 'Fiquei constrangida'

A influenciadora fitness Déia Cavalheiro contou sobre um episódio na academia quando sentiu orgasmos enquanto fazia exercícios físicos. Ela contou que ficou constrangida com toda a situação.

O que aconteceu

Ela estava do lado do seu personal trainer quando aconteceu o episódio. "Eu senti orgasmos enquanto estava fazendo abdominais intensos e fiquei com vergonha, mas ele me explicou que isso era normal e tentou me tranquilizar".

Déia explicou que essa foi a primeira e única vez que o orgasmo aconteceu. "Pensei que estava acontecendo alguma coisa de errado comigo. O que eu sentia era uma sensação de formigamento ou tensão sexual crescente durante o exercício, culminando em um orgasmo não genital, mas profundamente satisfatório", disse.