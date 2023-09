Saiba quais são os melhores alimentos para quebrar o jejum intermitente

Uma das modalidades mais conhecidas é a de 16 por 8 horas, que propõe que os pacientes devem comer normalmente por um período de oito horas e, depois, ficar em jejum por 16 horas seguidas. A janela de alimentação mais comum desse modelo ocorre entre 10h e 18h, período do dia em que a pessoa pode comer o que quiser —desde que isso seja saudável.

Tapioca nem pensar. Para alcançar os objetivos esperados com o programa alimentar, alimentos muito calóricos e com alto índice glicêmico devem ser evitados. Isso porque eles podem causar picos de insulina, hormônio que leva o açúcar às células.

"Um alimento que tem alto índice glicêmico é a tapioca. Não é legal quebrar o jejum só com tapioca, por exemplo", recomenda a médica. "Apesar de ter uma fama de boazinha, ela é farinha, e farinha vira açúcar também no nosso corpo", lembrou a apresentadora Mariana Ferrão.

A refeição pós-jejum deve ser equilibrada, composta de:

Alimentos reguladores, como verduras, legumes e/ou frutas;

Energéticos, isto é, fontes de carboidratos, de preferência ricos em fibras; e

Construtores, que são as proteínas magras.