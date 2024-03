GTA terá delegacia para mulheres denunciarem assédio dentro do jogo

Ao finalizar o preenchimento, as informações seguirão os trâmites normais de apuração das ocorrências por autoridades oficiais.

Segundo dados da Pesquisa Gamer Brasil (2022), o Brasil ocupa a quarta posição no ranking da América Latina no consumo de jogos eletrônicos, e 51,5% desses consumidores são mulheres, um fator determinante para a escolha do país para pilotar o projeto —que está em fase beta.

As vozes das jogadoras femininas têm sido sufocadas pelo assédio e violência. Lançar uma estação de e-polícia não é apenas uma inovação, é uma declaração de que a era do silêncio e do medo acabou. Merecemos nos sentir seguras. Lisa Mae Brunson, Fundadora da Wonder Women Tech

Realizando a denúncia de violência no GTA Imagem: Divulgação

O impacto que a iniciativa pode ter

Muitas vítimas deixam de denunciar seus agressores por enxergar impunidade dentro desse território online. Esse tipo de violência, contudo, não é só um comentário durante o jogo e afeta a vida de muitas mulheres.