Mulher leva soco de homem em banheiro após ser confundida com trans em PE

Uma mulher de 34 anos relatou ter sido agredida com um soco e teve os óculos quebrados após ser confundida com uma mulher transexual no banheiro de um restaurante no bairro do Parnamirim, na zona norte do Recife.

O que aconteceu

Esposa do agressor teria avisado ao marido sobre a presença da mulher no banheiro. Após ser informado, o homem levantou da mesa onde estava com a esposa e com um primo e ficou na porta do banheiro esperando a vítima sair do local. O caso ocorreu no restaurante Guaiamum Gigante na noite de ontem (23).