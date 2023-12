Aluna entra em trabalho de parto durante aplicação de prova na Indonésia

"Avisei aos alunos para se acalmarem, mas eles ainda estavam barulhentos e logo se ouviu um bebê chorando", contou Muhammad Nurchalid, o professor que supervisionou o exame realizado na última quinta-feira (30).

Nurchalid afirma que, ao checar de onde vinha o som, ele encontrou uma estudante "coberta de sangue, com um bebê ao lado". Ele então contatou uma professora e a oficial de relações-públicas da escola, e a estudante foi levada a um centro de saúde comunitário para receber ajuda médica.

"No entanto, como a placenta do bebê não saiu e o estado da mãe era instável, ela foi levada para o Hospital Regional Dr. Mohammad Zyn Sampang", explicou o professor.

Familiares da aluna disseram que ficaram chocados com o incidente, pois não havia sinais de que a jovem estivesse grávida. Os alunos do 10º ciclo escolar na Indonésia têm cerca de 16 anos, em média. A escola admitiu que não suspeitou que a aluna estava grávida porque a jovem estava "acima do peso".

O diretor da unidade, Sukardi, disse que, segundo o depoimento da parteira, a estudante teve uma gravidez normal de nove meses e o bebê, uma menina, nasceu saudável, com 3,2 quilos, informou o South China Morning Post.

No entanto, a estudante ainda se recupera em uma UTI, devido a convulsões que sofreu por perder muito sangue. "Recebemos a notícia de que a placenta havia sido removida com sucesso. Graças a Deus, agora ela está melhor. O bebê foi levado para a casa da família", disse Sukardi.