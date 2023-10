Desembargador pede desculpas após criticar advogada por faltar para parir

O desembargador ainda afirmou que Teixeira não era uma parte do processo, e sim "apenas uma advogada" que poderia ter sido substituída por outro defensor. "Mandava outro substituto, essa é a coisa mais simples que tem. São mais de dez mil advogados em Belém e acho que todos tem as mesmas qualidades e qualificações", disse Georgenor.

Apesar da declaração, o desembargador não votou para adiar ou manter a audiência. Outros juízes afirmaram que a causa julgada no TRT era favorável à parte defendida por Suzane e, por isso, optaram por prosseguir o julgamento.

A declaração suscitou reação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará contra a declaração do magistrado e uma nota do TRT-8ª Região, que também publicou um posicionamento em apoio à advogada —que fez um pedido com base legal, já que é permitida a suspensão de até 30 dias dos prazos processuais quando a gestante advogada estiver sob trabalho de parto.

Leia à integra da nota do desembargador:

Na data de hoje, 10 de outubro, fui surpreendido, após o final da Sessão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a qual presido, com a repercussão na imprensa e redes sociais sobre intervenção minha em processo que foi a julgamento, cuja advogada havia pedido adiamento em razão de seu estado gravídico. Tratava-se do AP 0000288-68.2023.5.08.0009, de relatoria da Desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, patrocinado pela Dra. Suzane Odane Teixeira Guimarães.

Revendo novamente a filmagem, verifiquei que minha manifestação foi profundamente indelicada e infeliz, e gostaria de oferecer minhas mais sinceras desculpas não somente à Dra. Suzane Odane Teixeira Guimarães, mas a todas as Sras. Advogadas que tenham se sentido ofendidas com minhas palavras.