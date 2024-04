Eclipse solar: faça ritual para atrair energia boa e afastar coisa ruim

3. Com a caneta azul, escreva no papel o que mais deseja alcançar.

4. Coloque a carta Sol sobre o pedido. Por cima dela, formando uma cruz, posicione a carta Lua.

5. Por fim, acima das duas cartas, disponha os dois cristais.

6. Com muito cuidado, desenhe um círculo com o sal grosso disponível no copo ou taça, em volta do pedido no papel.

7. Feche os olhos e, enquanto a vela queima, concentre-se no pedido feito. Visualize como se ele já fosse uma realidade. Peça ao Sol e à Lua e à energia do Universo que lhe tragam as revelações que precisa para encontrar soluções na vida. Verbalize também os seus pedidos e agradeça por eles, antecipadamente.

8. Deixe a vela queimar até o final.