Relação com Áries tem muita adrenalina. Saiba o que esperar do crush ariano

8. Surpreende no sexo

Quem nasce sob este signo tem muito da energia de Escorpião em se tratando de sexo. Por isso, somando a atitude e o ímpeto de fazer coisas novas e surpreendentes de Áries com a energia erótica escorpiana, essa dinâmica torna o ariano bastante fogoso.

9. É companhia difícil na quarentena

Por gostar de movimento, ter que ficar em casa devido à necessidade de isolamento social não é algo tranquilo para o ariano. O crush que eventualmente optar por dividir o espaço com ele precisa ter bastante criatividade para entretê-lo, além de contar com boa dose de paciência para lidar com a irritação que ele tende a manifestar por não ser recomendado sair de casa.

10. Não tem paciência para atrasos

Áries não suporta quem extrapola horários combinados. Ele tem uma percepção diferente do tempo, graças ao jeito rápido de fazer tudo. Além do mais, não gosta de perder tempo, ficando bastante impaciente e irritado com tais situações.