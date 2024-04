Retorno de Saturno: não tema, aproveite a crise para escolher seu futuro

É um momento crítico para muita gente, porque a tendência é que tenhamos as famosas cobranças da vida adulta. Muita gente se casa ou separa, decide ter filhos ou buscar um emprego mais sólido. É a hora que muitos querem sair da casa dos pais e assumir mais responsabilidades, mesmo que não seja o desejado.

Em geral, até o retorno de Saturno, vamos sendo construídos pela vida que tivemos. O retorno do planeta é um convite para assumirmos as rédeas da vida e tocar o barco de acordo com o que queremos ser e fazer.

Transições e ajustes

Saturno é o senhor do tempo e, para muita gente, seu retorno simboliza o primeiro momento no qual sentimos que vamos envelhecer e precisamos construir coisas mais duradouras e seguras.

Podemos sentir, também, que é preciso ganhar e guardar dinheiro, pensar no sucesso profissional ou na estabilidade afetiva.

Esse momento marca a transição da primeira para a segunda etapa da vida, que é a nossa etapa mais produtiva e realizadora e dura até o segundo retorno de Saturno, próximo aos 60 anos.