O iPhone 16 vem aí, e pode trazer novidades; veja o que esperar do modelo

Não devemos ter manifestações oficiais da Apple até o Apple Event, evento anual que ocorre em setembro, para o qual a empresa da maçã costuma guardar seus principais anúncios de novos produtos. Mas, para que você não fique na mão até lá, aqui vão o que dizem os principais boatos sobre a nova linha de iPhone.

iPhone 16: novo botão, melhor desempenho e rearranjo de câmeras

Os iPhones da linha Pro devem aumentar (veja abaixo), mas o iPhone 16 e o iPhone 16 Plus, modelos mais básicos, devem permanecer praticamente iguais às suas versões da linha 15, ao menos ao primeiro olhar, de acordo com o site MacRumors, que costuma ter boas fontes internas na Apple.

Na parte traseira deve haver uma mudança: diferentemente do arranjo de câmeras na diagonal do 15, a Apple considera trazer as câmeras do iPhone 16 posicionadas na vertical, uma abaixo da outra.

Os chips devem mudar para melhor. O iPhone 15 reaproveitou o chipset A16 do iPhone 14, mas os boatos dão conta de que a Apple usará um chipset de 3 nanômetros, para o iPhone 16. Isso não é exatamente uma novidade, pois essa tecnologia já estava presente na linha Pro do iPhone 15, mas a versão do 16 deve ser mais atualizada —e, portanto, mais rápida. Apenas para contextualizar, um chipset como esse, de menores proporções, resulta em desempenho mais rápido e menor consumo de bateria.

Outra novidade interessante é que o botão de ação, antes limitado aos modelos Pro e Pro Max, deve chegar ao iPhone 16 e ao iPhone 16 Plus. Esse botão pode ser personalizado para realizar uma tarefa definida por você, como abrir a câmera, ligar a lanterna ou iniciar uma gravação de áudio.