Fácil e rápido: aprenda a baixar vídeos do Instagram em 3 passos

Você está rolando o feed do Instagram e se depara com um vídeo que adoraria salvar no seu celular ou enviar diretamente para alguém? Saiba que atualmente o Instagram permite fazer o download de qualquer vídeo do Reels em apenas alguns toques. Veja como fazer:

Como baixar vídeo no Instagram

1) Clique no ícone com um pequeno avião, que representa o botão de "Compartilhar".