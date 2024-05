Apple fará doações para ajudar população do RS, diz presidente

De acordo com a Defesa Civil, 401 de 497 municípios no Estado foram afetados pelos eventos climáticos, com mais de 159 mil pessoas desalojadas, sendo mais de 48 mil em abrigos. Os eventos climáticos afetaram no total mais de 1,4 milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil.

Várias empresas têm anunciado ações para ajudar a situação no Rio Grande do Sul. Entre elas, TIM Brasil e Telefônica Brasil concederam gibabytes de bônus aos clientes, e a Ambev modificou uma fábrica para envasar água potável para doar.

A Federação Brasileira de Bancos disse que as medidas de auxílio da entidade e de seus associados (Itaú, Bradesco, Santander Brasil, BTG Pactual, Banco do Brasil e Caixa) somam 20 milhões de reais.

Entre as iniciativas adotadas pelos bancos, variando de acordo com a instituição financeira, estão flexibilização de carência e prazo nas ofertas de crédito, com revisão de taxas, suspensão de cobranças, prorrogação de contratos e ampliação de linha de crédito.

(Por Paula Arend Laier)