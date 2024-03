SXSW: criadores enfrentam 5 desafios em tempos de IA; como contornar?

Se de um lado entusiastas da inteligência artificial recorrem ao ChatGPT para realizar tarefas, de outro, um grupo se preocupa com o avanço dos sistemas que produzem conteúdo sintético. São os criadores.

Se as IAs estão cada vez mais aptas a virtualmente produzir o trabalho dos humanos, como vamos definir o que é criatividade e quem vai se beneficiar disso? Foi em torno dessa pergunta que discutiram Austin Carson, fundador e presidente da Seed.AI, organização que defende estruturas e ambientes para tomar melhores decisões sobre tecnologia, e Laurent Crenshaw, diretor da Patreon, empresa de financiamento para criadores.

Os dois participaram do painel "Como proteger a criatividade em tempos de inteligência artificial" desta segunda (11), no SXSW, o maior evento de criatividade do mundo, em Austin, no estado norte-americano do Texas.