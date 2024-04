Medir desempenho e mais: como a IA será usada nos Jogos Olímpicos de Paris

Sem dar muitos detalhes, a entidade também disse que um grupo de trabalho foi criado para que a implementação dessas tecnologias impulsione seus usos nos esportes.

O CEO da Swiss Timing, Alain Zobrist, desenvolveu mais o tema: "a tecnologia de IA será integrada nos sistemas de cronometragem da OMEGA nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e nos permitirá analisar e compreender o desempenho atlético de forma muito mais profunda."

Ferramentas já disponíveis alimentadas por IA para processamento de dados, com a finalidade de ajudar na preparação dos atletas, oferecem também novas possibilidades para melhorar os desempenhos, de acordo com a ex-esquiadora Lindsey Vonn, também presente no evento do COI em Londres.

O Comitê Olímpico Internacional também anunciou que fez uma parceria com a Intel para explorar potenciais atletas em locais negligenciados. A empresa levou seus equipamentos para o Senegal, onde visitou cinco aldeias e verificou a capacidade atlética de mil crianças, medindo a altura que conseguiam saltar e a velocidade com que conseguiam reagir ao movimento.

Christoph Schell, diretor comercial da Intel, disse que foi possível encontrar 40 atletas promissores usando a IA para analisar os resultados.

Paralelamente, os organizadores locais dos Jogos de Paris geraram polêmicas após declararem planos de utilizar IA para segurança, com um sistema de vigilância com câmeras alimentadas com essa tecnologia para sinalizar riscos, como pacotes abandonados ou multidões.