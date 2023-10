Aos 83, casal é viciado em entrega por drones: 'Mais de 1 mil pedidos'

Pedido entregue em menos de 15 minutos. A empresa informa ainda que o tempo médio das entregas para os Sensmeiers —a partir do momento em que o pedido era feito— foi de 12 minutos e 14 segundos.

Regulamentação. Há anos que empresas de entrega prometem entregar pedidos por drone, mas regras rigorosas que regem o espaço aéreo dos EUA têm dificultado a implementação da novidade. No entanto, a Wing recebeu as autorizações necessárias da Administração Federal de Aviação do país.

Mas, queremos um enxame de drones sobre nós?

Complexidade e desafios. Apesar da facilidade, é importante ressaltar os desafios que a nova modalidade de entrega ainda tem. Pare para pensar, por exemplo, na complexidade de carregar entregas por aí sem que elas caiam ou mesmo num enxame de drones passando sobre sua cabeça. Entre os principais desafios de se ter entrega por drones, estão: regulamentação, segurança, poluição sonora e privacidade.

Perigo de colisão. Vários drones, de diversos entregadores diferentes, sobrevoando nossas cabeças ainda não é algo completamente seguro. Há ainda o perigo de colisão com pássaros em alturas baixas.