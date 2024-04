Fim do motoboy? Uber inicia testes com carros que entregam comida sozinhos

A plataforma Uber Eats começou ontem (3) a fazer as entregas de alimentos utilizando carros autônomos - isto é, veículos que se deslocam sozinhos sem a necessidade de motoristas humanos - nas cidades de Tempe, Mesa e Chandler, todas no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O serviço faz parte da parceria da Uber com a Waymo.

Segundo o site Carscoops, o novo sistema de entrega, que não utiliza os tradicionais motoboys, vai atender inicialmente apenas alguns restaurantes selecionados (como Princess Pita, Filiberto's e BoSa Donuts).

Como vai funcionar

Eles foram escolhidos porque suas áreas de entrega estão em regiões onde os veículos autônomos da Waymo estão autorizados a circular, de acordo com o site Azcentral.