Jornalista diz ter jogado entrega em motoboy: 'Vai embora, seu c****'

"Gente, isso é MENTIRA. Eu não sei se acredito em erro ou maldade, seja como for, tá BEM CLARO no video que eu não tô tratando o cara mal por ele subir ou não, mas sim por ele me dizer na porta de casa "Desce pra pegar a po**a da sua comida". Sejam honestos", escreveu.

Ao contrário do que é dito por Rica Perrone na discussão com o profissional, o motoboy não tem obrigação de subir até o apartamento do cliente.

Diego Barreto, vice-presidente de entratégias e finanças do iFood, já explicou que a "obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa". Ou seja, em um condomínio o local de entrega é a portaria.

"Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores", explicou Barreto, ao site iFood News.